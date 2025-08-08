¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í2¡½3¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î7ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬7Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ëº£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡£6²óÅÓÃæ3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤ÎÎÏÅê¤âº£µ¨2¾¡ÌÜ¡¢ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê44¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢6²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç104µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¾­¤Î¸òÂå¤òÁªÂò¤·¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤Ã¤¿Á¥Ç÷¤Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥´¥í¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÀµÌÌ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤ì¤ÐÉáÄÌ¤Î¥µ¡¼¥É¥´¥í¤Ç¤¹¤«