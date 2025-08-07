全国のケーブルテレビおよびBS・CS放送などで放送中のディズニー・チャンネルは、10年ぶりとなる新シーズン『フィニアスとファーブ』シーズンを、2025年8月9日(土)18:30から日本初放送！それを記念して、2025年8月7日（木）、日本橋三越本店の三越劇場にて一日限りの上映イベント『フィニアスとファーブ』新作日本最速上映会が開催されました。 ディズニー・チャンネル『フィニアスとファーブ』新作日本最速上映会