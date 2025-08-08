¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬¡¢²¦»Ò¥Í¥Ô¥¢¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¡£8·î8Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¥Í¥Ô¥¢±Ä¶ÈÌÜ¹õ¤¯¤ó¡Ø¤¦¤Á¤Ï¡¢¥Í¥Ô¥¢¤Ç¤·¤¿¡£¡Ù¡×ÊÓ¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¿·CM¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ô¥¢¤Î±Ä¶ÈÌò¤ÎÌÜ¹õ¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¼Â²È¤Ç¡Ö¥Í¥Ô¥¢ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥½¥Õ¥È ¥Æ¥£¥·¥å¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¢¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¤Î°¦¾ð¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿È¶á¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£º£²ó¤Î»£±Æ¤Ï¡¢