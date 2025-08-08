Àè·îËö¤ËÆüËÜÎóÅç¤ò½±¤Ã¤¿µ­Ï¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤·ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö1Ëü1472Ç¯¤Ë1ÅÙ¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤ÜÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤³ÎÎ¨¤Çµ¯¤­¤¿¸½¾Ý¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£WAC¡Ê¡á¶ËÃ¼µ¤¾Ý¥¢¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢7·î22Æü¤«¤é30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¹â²¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ü´Ö¤ÎÆüËÜ¾å¶õ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï¡¢7·î¤ÎÆ±»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï1950Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¹â²¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢