½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê28ºÐ¡Ë¡¢À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Úå¡Ê35ºÐ¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥é¥¤¥Á¤Îß·ÉôÍ¤¡Ê39ºÐ¡Ë¤¬¡¢Áí¹çÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡×¡ÊNTT¥½¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¡£8·î8Æü¤è¤ê¡Ö3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤­ ºîÉÊ¿ôÂ¿¤¹¤®¥ë¥ó¡×ÊÓ¡¢¡Ö3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤­ ¤ª¥È¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×ÊÓ¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¿·CM¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡È¶È³¦ºÇÂçµé¤Î167Ëüºý°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¿ô¡É¤È¡È1,000ËÜ°Ê¾å¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¥È