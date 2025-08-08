½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬¡¢Áí¹çÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡×¡ÊNTT¥½¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¡£8·î8Æü¤è¤ê¡Ö3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤­ ºîÉÊ¿ôÂ¿¤¹¤®¥ë¥ó¡×ÊÓ¡¢¡Ö3¿Í¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤­ ¤ª¥È¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×ÊÓ¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢¡ÖºÇÂçµé¤ËÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤½ÐŽ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¿·CM¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±ÍÍ¡¢°ú¤­Â³¤­¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Úå¡Ê35ºÐ¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥é¥¤¥Á¤Îß·ÉôÍ¤¡Ê39ºÐ¡Ë¤¬½Ð±é¡£¥³¥ß