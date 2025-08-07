「プロレス・新日本」（７日、後楽園ホール）プロレスラーに転向した東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフ・アロン（２９）が会場でセコンドについた。初仕事となった７月２５、２６日の大田区総合体育館大会２連戦に続き、初めてプロレスの“聖地”後楽園ホールのリングサイドに登場。来年１月４日のデビュー戦に向けて大きな期待が集まる大型新人の姿に、ファンからスマートフォンのカメラを向けられるなど熱視線が