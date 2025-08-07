乃木坂46の賀喜遥香（23）と井上和（20）が7日、都内でアンバサダーを務める「マイナビ閃光ライオット2025producedbySCHOOLOFLOCK！」のファイナルライブ審査に登場した。オープニングでは賀喜が「声を聞かせてください。みなさん、準備はできていますか？この物語の主人公になる準備はできていますか？」と語りかけながらギターをかき鳴らし、井上とともに「『マイナビ閃光ライオット2025』スタートー！」と