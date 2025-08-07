日本ハムのチアリーディンググループ「ファイターズガール」の元エースで、現在はタレント兼球団のアンバサダーを務める滝谷美夢が７日、自身のインスタグラムに新規投稿。きつねダンスを踊った金属バットとの３ショットをアップした。「本日の試合では金属バットのお二人がなんとファイターズガールの姿で登場してくださいました！！衣装の細部までそっくりで、素敵なヘアメイクに、可愛らしいダンス！たくさん盛り上げていた