今夏、バーガーキング®から登場した「スモーキーフライドチキンバーガーズ」シリーズが、早くもSNSや口コミで大きな話題に。鶏むね一枚肉を贅沢に使い、ヒッコリー香るスモーキーな風味と7種のスパイスが絶妙に絡む、こだわりの新開発チキンパティを使用。クラシック・チーズ・スパイシーマヨの3種が選べるジューシーな一品は、この夏