◆ロッテ1―2ソフトバンク（7日、ZOZOマリン）六回に同点打を放った井上にしても、勝ち越し打が決勝打となった佐藤直にしても、レギュラーではない。いわば「伏兵」のバットが、ソフトバンクを区切りの60勝目に導いた。19度の逆転勝ちは12球団トップだ。「（柳町）達のあのプレーがないとワンサイドになっていた。昨日の周東しかり、同じくらい価値あるプレーだった」試合後、小久保監督は1点ビハインドの五回2死満塁で出