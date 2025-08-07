µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢¶å½£ÆîÉô¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÍ½Â¬¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¶å½£ÆîÉô¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÍ½Â¬¾ðÊó¤òÈ¯É½µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢8Æü¤ÎÌÀ¤±Êý¤«¤éÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢µÜºê¸©¤È±âÈþÃÏÊý¤ò½ü¤¯¼¯»ùÅç¸©¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç±«ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ê¤É¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë