◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―５広島（７日・横浜）ＤｅＮＡの三浦大輔監督が「左ＭＰ関節尺側側副靭帯修復術」を行った牧秀悟内野手について語った。指揮官は「牧がいないのは痛いけど、今いるメンバーが自分のやるべきことを練習の時から取り組んでくれていますし、今日もかなり蒸し暑い中集中してしっかり攻撃できたとおもいますし、守りの方の良いプレーあったかなと思います」とこの日のプレーについて言及した。