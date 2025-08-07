卓球男子シングルスで世界ランキング４位の張本智和（トヨタ自動車）は?因縁の対決?に向けて闘志を燃やしている。男女シングルスの世界ランキング上位選手で争われるＷＴＴチャンピオンズ横浜初日（７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の１回戦は、同４４位のフィン・ルー（オーストラリア）に３―０で快勝。試合後には「出だしはちょっとリードされて、最後のゲームは相手も思い切って攻めてきたが、そういう展開も予想していた