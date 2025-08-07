巨人・田中将大投手（３６）が７日のヤクルト戦（東京ドーム）に先発し、６回途中１０４球を投げ３安打２失点（自責１）と好投したものの、日米通算１９９勝目はお預けとなった。序盤から完ぺきな投球を見せた。田中将は３回まで三者凡退に抑え、順調な立ち上がりを見せた。投だけではなく打でも活躍し、０―０の３回で迎えた第１打席は今季初安打となるフェンス直撃の左中間二塁打を放つと、二死三塁から泉口の先制タイムリー