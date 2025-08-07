¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û7Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³¿­¤·¡¢¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ175.63¥É¥ë¹â¤Î4Ëü4368.75¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ëÀè¹Ô¤­ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¤ä¤ä¸åÂà¤·¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤¬Äã²¼·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÇã¤¤¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£