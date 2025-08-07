◆第１０７回全国高校野球選手権大会第３日▽１回戦広陵３―１旭川志峯（７日・甲子園）広陵が接戦を制し、甲子園での春夏通算８０勝の節目を飾った。エースの堀田昂佑投手（３年）が３安打１失点、１０奪三振で完投。攻撃陣は先取点を許した直後の４回に、すぐに追いついた。３番・高橋海翔右翼手（２年）が右中間への三塁打。相手の中継プレーが乱れる間に一気に生還した。６回に４番・草島絃太一塁手（３年）が勝ち越し