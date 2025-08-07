¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°³ÚÅ·£·¡½£³¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£¶Æü¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë£±ÈÖ¡¦±¦Íã¤Î³ÚÅ·¡¦ÃæÅçÂçÊå³°Ìî¼ê¤¬£¸²ó£±»à»°ÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¤òÊáµå¸åËÜÎÝ¤Ø¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¹¥ÊÖµå¡£»°ÎÝÁö¼Ô¤¬¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤ÊÁ÷µå£²ÅÙ¤È¤Ç¤­¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Ã¤¸Ê¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¶Ã¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£ÂÇ·â¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ç£±£´»î¹çÏ¢Â³¤Ç£±ÈÖ¤ËÆþ¤ê¡¢£´ÂÇ