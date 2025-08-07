◆パ・リーグ楽天７―３オリックス（６日・楽天モバイル）９回に楽天の守護神・則本昂大投手が４番手で登板。今季初の３連投で１安打２奪三振無失点に「この３連戦はいくつもりだった。なんとしても勝ちたい思いだったし、状態は良かったのでいい準備ができていた」。オリックス相手の３連勝に、「（順位が）１つ上のチームに勝つのは本当に大事。それをわかった上でみんなが頑張って３つ取れたのはすごく大きかったと思います