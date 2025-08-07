柔道女子48キロ級でパリ五輪金メダルを獲得した角田夏実が7日、都内で行われた映画『バレリーナ：The World of John Wick』のジャパンプレミアにスペシャルゲストとして登場した。角田は、スパンコールが輝く真紅のイブニングドレスで美しいメリハリボディを披露し、来日中の俳優アナ・デ・アルマス、レン・ワイズマン監督を笑顔でもてなした。【画像】ジャパンプレミアに登壇した角田夏実ほかキアヌ・リーブス主演の大ヒット