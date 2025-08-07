日本導入も期待したい「グランディス」三菱自動車工業（三菱）は2025年7月2日にヨーロッパ市場向けの新型コンパクトSUV「グランディス」を世界初公開しました。モデル名としては2012年の終売以来、久々の復活となるグランディスですが、3列シートのミドルサイズミニバンであった先代までとは、大きくコンセプトが異なります。【画像】超カッコイイ！ これが三菱「新型グランディス」です！ 画像で見る（30枚以上）日本市場へ