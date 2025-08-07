◆第１０７回全国高校野球選手権大会第３日▽１回戦広陵３―１旭川志峯（７日・甲子園）３年ぶり出場の旭川志峯（北北海道）は、広陵（広島）に敗れ、１９９３年以来３２年ぶりの勝利を逃した。１番・左翼でフル出場した熊野瑠威外野手（３年）は、５回の第３打席で意地の１安打を放ち、憧れ続けた甲子園の大舞台で野球人生を終えた。静まりかえった聖地を眺めながら、熊野はグラウンドに向かって頭を下げた。「やりきった