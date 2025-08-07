◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第１日（７日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子シングルス１回戦が行われ、世界ランク８位の伊藤美誠（スターツ）は同３５位の黄怡樺（台湾）を３―０で下した。過去１勝１敗の相手に競った展開となったが、第２ゲーム（Ｇ）は１０―９から冷静に相手の逆を突いて得点。第３Ｇも１０―０から緩急をつけたレシーブで相手のミスを誘い、競り勝った。「ＷＴＴチャンピオンズ」は日本初開催。５日の組