ÆüËÜ»þ´Ö£²£³»þ£°£°Ê¬¤ËÊÆ²·Çäºß¸Ë¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê6·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ²·Çäºß¸Ë¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê6·î¡Ë23:00 Í½ÁÛ0.2%Á°²ó0.2%¡Ê²·Çäºß¸Ë¡¦Á°·îÈæ¡¦³ÎÊóÃÍ) Í½ÁÛ-0.3%Á°²ó-0.3%¡Ê²·ÇäÇä¾å¹â¡¦Á°·îÈæ)