記録達成まで、まさに紙一重だった。６日（日本時間７日）、シティ・フィールドで行われたガーディアンズ対メッツ戦は歴史的快挙が生まれる寸前まで進んだ。ガーディアンズの先発マウンドに立ったギャビン・ウィリアムズ投手（２６）が、あと１人でノーヒットノーラン達成という場面で、まさかの一発を浴びたのだ。チーム初安打となる?意地の本塁打?を放ったのが、メッツの主砲フアン・ソト外野手（２６）だった。４点を追う９