巨人の田中瑛斗投手（２６）が７日のヤクルト戦（東京ドーム）に２―２の８回から４番手で登板するも、オスナに勝ち越しソロを被弾。６月１０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）以来、５８日ぶりの失点となった。ここまで１８試合連続無失点中と安定感が光っていた田中瑛。同点で迎えた８回からマウンドに上がると、先頭・オスナにカウント２―１から投じた４球目、内角高めのシュートを完ぺきに捉えられ、打球は左翼ポール