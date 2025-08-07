南海トラフ地震の発生可能性が高まっている際に出される「南海トラフ地震臨時情報」について、内閣府は７日、住民や企業、自治体が取るべき対応を示したガイドライン（指針）を改定し、公表した。昨年８月に初めて出された際に浮き彫りとなった課題を踏まえ、住民は地震が起きたらすぐに避難できるよう備え、企業や自治体は安全を確保して事業を継続することを求めるなど、内容を拡充した。ガイドラインは２０１９年５月の臨時