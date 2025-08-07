AMEFURASSHI スターダストプロモーション所属のガールズグループ AMEFURASSHIが、8月19日Zepp DiverCity(TOKYO)で開催する AMEFURASSHI Live"Dive!"のゲスト出演者が発表された。DJ RINOKA、ケンモチヒデフミ、RAM RIDER、Yackleの出演が決定した。本公演はライブハウスならではの“体感”をテーマに、１部は “AMEFURASSHI×SPORTS”、2部は“AMEFURASSHI×MUSIC”と昼夜それぞれ異なる演出とセットリストで構成さ