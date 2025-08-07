◇パ・リーグ楽天7ー3オリックス（2025年8月7日楽天モバイル）楽天が7日、3位オリックスに7―3で逆転勝ちし、3連戦3連勝。ゲーム差を2・5に縮めた。3―3の8回1死一、二塁で途中出場の小郷がペルドモの初球141キロチェンジアップを逆方向の左越えにはじき返す適時二塁打。前の打者・堀内が申告敬遠で歩かされた直後の決勝打に「代えられると思ったけど、3段階ぐらいスイッチが入って、いい結果になった」とうなずいた。