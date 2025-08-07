美人ダンサーが大谷翔平似と話題のボディビルダーの肉体美に惚れ惚れ。「思ったよりもすごい！」と驚きの声を上げた。【映像】大谷翔平似ボディビルダーの肉体美&美人ダンサーの水着姿常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと