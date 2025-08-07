マンチェスター・シティの10番は来季どのクラブでプレイすることになるのだろうか。『The Athletic』によると、エヴァートンがジャック・グリーリッシュの獲得に関心を示しており、シティとの交渉をスタートさせたようだ。完全移籍ではなく、ローンがメインだといわれており、現在交渉中とみられている。交渉は初期段階であり、まだ多くのことは決まっておらず、グリーリッシュがシティで受け取っている週給30万ポンドを誰が負担す