◇卓球・WTTチャンピオンズ横浜第1日（2025年8月7日横浜BUNTAI）開幕して男女のシングルス1回戦が行われ、女子は世界ランキング8位の伊藤美誠（スターツ）が同35位の黄怡樺（台湾）と対戦し、3―0で下して2回戦へと進出した。世界ランキング13位の早田ひな（日本生命）は同54位のシャオ・マリア（スペイン）に3―1で勝利した。あす8日は張本美和（木下グループ）、大藤沙月（ミキハウス）らが初戦を迎える。