¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÇÔ¤ì£´Ï¢¾¡¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ºÆ¤Ó¡Ö¼Ú¶â£±¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌó£³¤«·î¤Ö¤ê¤Ë£±·³¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¤¬£¶²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¡¢µß±ç¤ÎÁ¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤¬Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£¸²ó¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬¥ª¥¹¥ÊÆâÌî¼ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤½