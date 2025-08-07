俳優の竹中直人（69）が7日、都内で動画配信サービス「Lemino」のドラマ「ミッドナイト屋台2ル・モンドゥ」の配信記念スペシャルトークイベントに出席した。作品にちなみ自身にとっての相棒を聞かれると、「自分の家で飼っているネコちゃん」とイラストを添えて答えた。ホロという名の猫を飼っており「朝はニャーニャー鳴いて起こしに来るし、帰るとおかえりって来る。僕がまだ寝てると僕のそばまできて、僕と一緒にしばらく