シント・トロイデンは7日、アンデルレヒトからFW後藤啓介が期限付き移籍加入することを発表した。背番号は「42」に決まっている。期限付き移籍加入に際し、後藤はシント・トロイデンを通してコメントを発表。次のような言葉で意気込みを明かした。「STVVではとても温かく迎えていただき、本当に感謝しています。クラブに足を踏み入れた瞬間から、家族のような一体感と温もりを感じました。チームの力になれるよう、一日でも早