F2戦闘機が茨城県沖で墜落した事故で、航空自衛隊トップの森田空幕長が陳謝しました。この事故は7日午後0時半すぎ、茨城県・百里基地所属のF2戦闘機1機が茨城県沖の訓練空域で墜落したものです。搭乗していたパイロットは30代の1等空尉1人で、墜落前に管制機関に異常を伝えた上で緊急脱出し、ケガはありませんでした。森田空幕長はこの事故を受け、「国民の皆さまにご心配をおかけしていることを心からおわび致します」と陳謝しま