ロシアのプーチン大統領は、アメリカのトランプ大統領との首脳会談について双方が前向きだとし、UAE=アラブ首長国連邦が開催地の候補の一つだとの考えを示しました。ロシアプーチン大統領「（首脳会談について）双方が関心を示した。どちらが先に言いだしたかは、もはや問題ではない」プーチン大統領は7日、トランプ大統領との首脳会談について双方が前向きだとの認識を示しました。そのうえで首脳会談の開催地について「われわ