メ～テレ（名古屋テレビ） 2028年に愛知県で開催され、世界中の若手技術者がものづくりの技を競う「技能五輪国際大会」の組織委員会が7日設立されました。 「技能五輪国際大会」は世界中の若手技術者が建築や機械加工などの技を競うもので2028年の大会は愛知県で開催されます。 日本での開催は21年ぶり4回目です。 7日、東京で行われた組織委員会の設立イベントには大村秀章知事も参加し「日本の優れた技能を世界に