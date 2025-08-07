◇セ・リーグヤクルト3ー2巨人（2025年8月7日東京D）ヤクルトは先発の45歳左腕・石川雅規投手が6回78球を投げて3安打2失点と好投。バットでは5回2死で中前打を放ち、三浦大輔（現DeNA監督）と並ぶ、投手として史上最長記録となる24年連続安打をマークした。チームは接戦を制し、開幕から8連敗を喫していた東京ドームで、今季ラストゲームでようやく初勝利を挙げた。以下、試合後の高津臣吾監督との主な一問一答。