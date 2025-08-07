クラフトバーガーの人気店「トリコバーガー 北野田店」から、2025年8月8日（金）に新作スイーツ「フレッシュクレープ 白桃アールグレイ」が登場します。手づくりとできたてにこだわるほっかほっか亭のスピリットを受け継いだ、贅沢なクレープが魅力。国産白桃とアールグレイのハーモニーが楽しめる、まるでピーチティーのようなデザートタイ