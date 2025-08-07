10代の「マイナビ閃光（せんこう）ライオット2025 produced by SCHOOL OF LOCK！」が7日、東京・Zepp DiverCityで行われた。乃木坂46賀喜遥香（23）と井上和（20）が、応援アンバサダーを務め、開会宣言。ギターを持って登場した賀喜が「自分だけの音楽を届けてくださった全ての皆さんに、その挑戦に、心からの敬意をささげます」とあいさつすると、井上は「このイベントは全員が主人公です。勇気を出して音源を送ってくれたあの