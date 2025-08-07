◆ロッテ1―2ソフトバンク（7日、ZOZOマリン）ソフトバンクが逆転勝ちし、6カード連続で勝ち越した。貯金24は今季最多を更新。松本晴が5回1失点（自責0）で今季5勝目をマークした。松本晴は3回に投ゴロ処理の際にダブルエラーを記録するなど、自らのミスも絡んでの失点。試合後、小久保裕紀監督は「もったいないね、球自体は良かったから」と苦言を呈した。今季途中から先発の一員として登板を続けている左腕。小久保監督