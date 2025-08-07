東北日本海側では、８日明け方にかけて、大雨による土砂災害に厳重に警戒してください。また、東北地方では、８日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 【画像】今後の東北・全国の天気 ［気象概況］東北地方は気圧の谷となっています。また、日本海の上空約５５００メートル付近には、氷点下９度以下の強い寒気を伴った気圧の谷があって、東へ進んでいます。東北地方は、気圧の谷や上空の寒