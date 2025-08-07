西武２―０日本ハム（パ・リーグ＝７日）――西武が連敗を３で止めた。八回にデービスの適時打で均衡を破り、九回に古賀悠のソロで加点した。今井が約１か月半ぶりの白星。日本ハムは連勝が４で止まった。◇楽天７―３オリックス（パ・リーグ＝７日）――楽天が同一カード３連勝。七回に村林の適時打で追いつき、八回に小郷の適時二塁打などで４点を勝ち越した。藤平が２年ぶりの白星。オリックスは５連敗。◇ソフトバンク２