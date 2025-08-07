ソフトバンクは７日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に２―１で逆転勝ち。連勝で６カード連続の勝ち越しを決めた。貯金は今季最多の「２４」となり、勝ち星は６０勝に到達した。二夜連続で守備が流れを引き寄せた。１点ビハインドの５回、二死満塁でソトが放った打球は低いライナーで外野へと飛んだ。追加点を許したかと思われたが、これを右翼・柳町が地面ギリギリで好捕。懸命のスライディングキャッチで無失点に切り抜けた。