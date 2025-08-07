ソフトバンクは７日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に２―１で逆転勝ち。連勝で６カード連続の勝ち越しを決めた。貯金は今季最多の「２４」となり、勝ち星は６０勝に到達した。二夜連続で守備が流れを引き寄せた。１点ビハインドの５回、二死満塁でソトが放った打球は低いライナーで外野へと飛んだ。追加点を許したかと思われたが、これを右翼・柳町が地面ギリギリで好捕。懸命のスライディングキャッチで無失点に切り抜けた。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 恩人に非常識 浅野ゆう子が物議
- 2. 中村芝翫 愛人と実家で誕生日会?
- 3. 文春報じた中居氏発言「吐き気」
- 4. 置き去りか おむつ姿で歩く女児
- 5. 広陵の暴力事案 新たな情報調査
- 6. 遠野さん自宅の光景に胸痛める
- 7. 広陵「子どもたちを守りたい」
- 8. 関税15%上乗せ「米国側のミス」
- 9. 広陵と「握手拒否」が大論争に
- 10. 共感できず? Amazon新CMが酷評
- 1. 置き去りか おむつ姿で歩く女児
- 2. 首相舐められてる 関税に大混乱
- 3. 修旅の引率から帰宅→心肺停止
- 4. 創成館・小佐井柊真が死去
- 5. 関税交渉に「幼稚園レベルだな」
- 6. 頭くる 畳100枚捨てられ通行止め
- 7. 米関税 石破首相が修正要求へ
- 8. 鹿児島県に 大雨特別警報発令
- 9. マック 食べきれぬ量注文やめて
- 10. 原爆投下時刻のサイレン忘れ謝罪
- 1. 関税15%上乗せ「米国側のミス」
- 2. 広陵高校「いじめ」と判断せず?
- 3. 「月3700円安い」夏の節電テク
- 4. 行為強要「俺は数人殺している」
- 5. 政府に物申す 岐阜県知事に称賛
- 6. エアコンの電気代 風量で3倍に?
- 7. 35歳でおばあちゃんに 女性の今
- 8. 家建てるも失敗 食事中気まずい
- 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 10. 低レベル 神谷代表の質問に呆れ
- 1. 雑菌多し ホテルで不衛生なモノ
- 2. 「鬼滅」始球式 韓国で突如中止
- 3. つり橋ケーブル切れ落下か 中国
- 4. 中国でステルス機の写真が流布
- 5. 韓国女性R&Bのイ・ミンさん死去
- 6. 未来すぎる 日本のトイレに興奮
- 7. 中国「2027年台湾侵攻」説が後退
- 8. 「鬼滅」台湾で12歳未満NGに
- 9. 中国ゲーム市場の売上高が増
- 10. 独の右派議員宅から大量の爆発物
- 1. ビザ免除で中国人観光客が急増
- 2. 立憲民主に「事実上の敗北」指摘
- 3. ずんだもんが5カ国語対応ソフト
- 4. 厚生年金の上限 いくら増える?
- 5. 1杯5000円 瑞に家系ラーメン出店
- 6. ブラックマンデー再来回避の要因
- 7. ディーラーが教えないサービス
- 8. 資産1億円でFIRE 地獄に転落の訳
- 9. 経産省 支払いが最低の企業公表
- 10. JR西 夏だけ乗り放題きっぷ販売
- 1. Ankerの名イヤホンが過去最安値
- 2. REDMAGICのゲーミングタブレット
- 3. ディズニーがHuluをDisney＋に完全統合する計画を表明
- 4. Uberの固定報酬 やってみた感想
- 5. DJI初360°カメラ 操作性は?
- 6. 充電式カイロ バッテリー付き
- 7. 「audiobook.jp」が30日間無料に
- 8. iOS26のロック画面 より自分好み
- 9. 「鈴木福くんが闇バイトをやってヒグマに襲われる映画です」 内藤瑛亮監督最新作『ヒグマ!!』11月公開［ホラー通信］
- 10. サイボウズ、ノーコードツール「kintone」を活用し砥部焼の窯元を支援開始
- 11. 怪我の予防にも。インソール1枚で劇的に動きが変わりました
- 12. デザインしてコンビニですぐ印刷。Adobe Expressできるようになったよ
- 13. レトロブームの今だから斬新か
- 14. Beatsの「休息」価値を提案へ
- 15. ヤマダ 船井破産報道受け発表
- 16. 「脳の日焼け」対策にはサングラスが有効 紫外線カットサングラス「眼鏡市場UV」登場
- 17. AIに奪われにくい仕事 結果発表
- 18. OpenAIが発表した「GPT-5」は、AIの歴史に決定的な転換点をもたらした
- 19. マツダ系有力サプライヤー、スバルや三菱にもビジネスが広がる理由
- 20. スバル、国内と海外生産でびっくりの明暗
- 1. 広陵の暴力事案 新たな情報調査
- 2. 広陵「子どもたちを守りたい」
- 3. 広陵と「握手拒否」が大論争に
- 4. 杉内コーチ 田中将大を責めず
- 5. 不祥事に中井監督がコメント
- 6. 広陵監督が暴力事案について語る
- 7. 異例発表 広陵が第三者委を設置
- 8. 元小林麻耶 夫婦2ショット披露
- 9. ムキムキボディ披露から2年 反響
- 10. 日ハム新庄監督 白旗を掲げる
- 1. 恩人に非常識 浅野ゆう子が物議
- 2. 中村芝翫 愛人と実家で誕生日会?
- 3. 文春報じた中居氏発言「吐き気」
- 4. 遠野さん自宅の光景に胸痛める
- 5. 東大医学部生 粗品にかみつく
- 6. 共感できず? Amazon新CMが酷評
- 7. 低身長芸人に高波 非難相次ぐ
- 8. 嵐の活休は私の提案 ファン怒り
- 9. 許さぬ 2.6億円未払いに長渕激怒
- 10. 広陵高の暴力事案 高野連に批判
- 1. しゃぶ葉 見逃せない限定フェア
- 2. 宿泊代払わず義姉に 直球質問
- 3. タワマン最上階に住むセレブ母
- 4. 女子アスリートのスポーツ離れ
- 5. 「カレー」はインドにはない?
- 6. 「結構きつい」友人と連休提案
- 7. ボブウルフで40・50代の垢抜け
- 8. 12星座占い 今日の運勢は?
- 9. 即カゴ推奨 コストコのお菓子
- 10. Afternoon Tea 秋の新作スイーツ
- 11. しまむら お得な夏アイテム続々
- 12. カルディの「一口おやつ」紹介
- 13. 夏も快適に履ける優秀スニーカー
- 14. GU 夏服のマンネリ回避トップス
- 15. コージー 夢のケーキを誕生
- 16. 彼のスマホの通知が異常！？「怪しい」と思った主人公がとった“衝撃の行動”とは...？
- 17. 【AMERICAN HOLICのシャツ】が大当たり！「デザイン可愛すぎる」「さらりと爽やか」
- 18. タリーズ 8月から限定商品を販売
- 19. ユニクロの高見えするサングラス
- 20. 【駅員の本音】ICカードの理不尽クレームに「違う会社なんだよ…」と心の中でため息→駅員の受難とリアルな現場事情【作者に聞く】