3月31日をもって解散したKAT-TUNが、11月8日にライブを開催することが7日、事務所の公式サイトで発表されました。今回、発表された公演のタイトルは『Break the KAT-TUN』。11月8日に、千葉のZOZOマリンスタジアムで開催されるということです。今年2月、所属事務所の公式サイトで解散が発表された際には、メンバーの希望で近い将来、ファンと会える場所を作るために調整中であることが発表されていました。今回のライブについて、