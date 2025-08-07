国民民主党の玉木雄一郎代表は７日、自身のＸを更新。石破茂首相が米国との認識の違いが指摘される１５％の相互関税について述べたことに言及した。永田町関係者によると石破首相はこの日夜、首相官邸で報道陣の取材に対し、日米間による相互関税に関し「両者の認識は一致している。適用が開始された大統領令を修正するよう米国側に強く求めている」と述べたという。また、「日米間で合意文書を作成しなかったことで認識が異