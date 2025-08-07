女優の波瑠の着物姿に、絶賛の声が寄せられている。７日にインスタグラムで「ＫＩＴＴＥ座提灯初踊りのイベントで今年初めての浴衣を着ました」とつづると、白い浴衣姿を披露。髪はアップスタイルにスッキリとまとめられ、落ち着いた大人な雰囲気になっている。「みんなの夏の思い出はどんなですか？」と呼びかけた。この投稿には「浴衣とっても似合ってるよ涼しげで素敵」「本当に浴衣が似合ってますねすごく綺麗で、大