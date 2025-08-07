AZは6日、DF毎熊晟矢が新シーズンから背番号を2番に変更すると発表した。毎熊は2024-25シーズンにAZへ加入し、1年目は16番を背負ってプレーしていた。この背番号はV・ファーレン長崎でのプロ1年目から着用していたものだが、C大阪での最終シーズンは右サイドバックの象徴でもある2番を着用した。そうした中、AZでの2年目で再び2番を着用することが決定。公式戦44試合に出場した昨季を上回る活躍が期待されそうだ。