気象台は、午後10時32分に、洪水警報を都城市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を都城市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】宮崎県・都城市に発表 7日22:32時点南部平野部、南部山沿いでは、8日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■都城市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水8日明け方にかけて警戒1時間最大雨量60mmピーク時間8日明け方□洪水